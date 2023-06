Inauguration de la nouvelle fresque «L’Arbre» du parcours BD à Neder-Over-Heembeek (photo)

« Cette fresque est à l’image du quartier, et de ses habitants qui ont été impliqués dès le début de sa création. Un moment d’échange a eu lieu place Peter Benoit, durant lequel toutes et tous ont pu proposer, imaginer et intégrer des éléments dans ce dessin, qui représente leur quartier », ajoute Arnaud Pinxteren, échevin de la rénovation urbaine et de la participation citoyenne.

« Afin que la fresque reflète au mieux le quartier, ses habitants se sont réunis au préalable afin de citer les thèmes et éléments qui leur sont chers », explique l’autrice, Maurane Mazars. « Certains bâtiments et éléments architecturaux incontournables ont évidemment été représentés, mais c’est la nature, l’environnement et l’aspect social de Neder-Over-Heembeek qui étaient leurs éléments centraux pour décrire ce quartier entre la ville et la campagne. »

Cette nouvelle fresque s’inscrit dans le cadre du parcours BD qui embellit les murs de la Ville de Bruxelles et de ses quartiers depuis plus de trente ans maintenant. Elle répond aux objectifs que s’est fixé le parcours : des fresques dessinées d’avantage par des autrices, en collaboration avec les habitants, et dans tous les quartiers de la Ville de Bruxelles.