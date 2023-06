«Secret Invasion»: Samuel L. Jackson en Fury sur Disney+!

De « Pulp Fiction » à « Star Wars », en passant par « Jurassic Park », Samuel L. Jackson, que le temps semble à peine effleurer, a réussi à se glisser dans quelques-uns des plus grands succès de l’histoire du cinéma de ces trente dernières années. Même Marvel n’a pu s’en passer : dès 2008, l’écurie l’a fait apparaître dans la scène post-générique d’« Iron Man », dans le rôle de l’énigmatique Nick Fury, directeur du SHIELD. Quinze ans plus tard, pour sa quatorzième apparition dans l’univers Marvel, on en apprend enfin plus sur Nick Fury, grâce à la minisérie en six épisodes « Secret Invasion », disponible depuis ce 21 juin sur Disney + à raison d’un épisode par semaine. Pour la première fois, le personnage occupe la place centrale, dans une intrigue d’espionnage assez paranoïaque et dure, qui se démarque des derniers Marvel, particulièrement d’« Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », le premier film de la Phase V du MCU. Avec notamment une scène d’attentat très réaliste.

Le pitch ? Nick Fury tente d’empêcher l’invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes. Il fait appel à ses alliés, notamment Talos, le Skrull qu’il avait protégé des Krees dans « Captain Marvel ». On voit évoluer Fury de cette époque, en 1995, où il découvrait l’existence des aliens, à la période actuelle, alors qu’il est marqué par le souvenir du « blip » (l’effacement pendant plusieurs années de la moitié de l’humanité, dont Fury, par Thanos). Pour la première fois, il apparaît « plus âgé, vulnérable, fatigué », explique en conférence de presse Samuel L. Jackson. « Il n’est plus aussi sûr de lui. Les temps ont changé. Il est resté longtemps seul dans la station SABER à se la couler douce et, à présent, il est hanté par les souvenirs des gens qu’il a croisés. »