Vaste opération menée par la police Mons-Quévy ce mardi dans le quartier de la gare de Mons: 8 personnes arrêtées

Ce mercredi 21 juin, la zone de police Mons-Quévy a mené une vaste opération dans le quartier de la gare de Mons. L’objectif ? Lutter contre les nuisances sociétales, le trafic de stupéfiants, les fraudes sociales, les situations d’irrégularité en matière de séjour sur le territoire, les infractions de roulage, les non-respects du Règlement Général de Police. Le dispositif de contrôles a été coordonné en deux phases : l’une en occupation visible du terrain définie par des patrouilles et des contrôles aléatoires sur le secteur, et l’autre, en périmètre fermé caractérisée par des contrôles systématiques des personnes, des véhicules et des établissements.

Le bilan suivant en est ressorti : 61 personnes, 9 véhicules et 3 établissements ont été contrôlés. Cinq arrestations administratives (ivresse, séjour illégal, vérification d’identité), 3 arrestations judiciaires, 4 p.-v. de non-respect au Règlement Général de Police relatif au stationnement et à la consommation d’alcool sur la voie publique, 3 p.-v. pour séjour illégal, 1 p.-v. pour travail au noir, 2 p.-v. pour personnes signalées, 1 p.-v. pour détention illégale de stupéfiants, 1 ordonnance de capture, 1 établissement mis sous scellés, 1 perception immédiate pour GSM au volant.

Plusieurs personnes ont été arrêtées. - Zone de police Mons-Quévy.

Au sein de la Zone de Police Mons-Quévy, les nuisances sociétales et la lutte contre le trafic de stupéfiants constituent des priorités du Plan zonal de Sécurité. « À ces objectifs s’ajoute un travail de fond sur le sentiment de sécurité sur le territoire zonal, véritable préoccupation de nos actions quotidiennes. Ainsi, en vue de diminuer le sentiment d’insécurité des commerçants et habitants d’un quartier, l’un des plans d’actions consiste à mener des contrôles spécifiques et à assurer une visibilité policière comme ce fut le cas lors de l’opération de ce mercredi. »