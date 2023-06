«Glamorous»: Kim Cattrall joue la sainte patronne du make-up sur Netflix

L’été s’annonce en grande pompe pour Kim Cattrall ! Avant de la retrouver sous les traits de l’iconique Samantha Jones dans la saison 2 de « And Just Like That… », la pimpante sexagénaire se la joue sainte patronne du make-up dans « Glamorous », la nouvelle série « luxe et paillettes » de Netflix.

Si la blonde en est bien la tête d’affiche, l’histoire n’est toutefois pas centrée sur son personnage mais sur sa jeune recrue, Marco Mejia, un étudiant non-binaire qui connaît le maquillage jusqu’au bout de ses pinceaux… et qui pourrait bien aider la businesswoman à asseoir son autorité dans l’univers impitoyable des cosmétiques. Incarné par le youtubeur Miss Benny, l’apprenti va devoir travailler dur pour répondre aux attentes de son idole et mentor, alors que lui-même essaie de découvrir qui il est vraiment. Sous ses airs de « Diable s’habille en Prada », le feuilleton se présente comme une comédie dramatique extravagante et, surtout, très LGBTQ-friendly.