Le Stockel Square fête ses 40 ans à Woluwe-Saint-Pierre

Situé en plein coeur de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, le centre commercial prévoit une journée de surprises et d’animations à la hauteur de ses clients fidèles. Inauguré en 1983, le Stockel Square a toujours su s’adapter aux évolutions des tendances de consommation. Depuis quatre décennies, ce lieu de prédilection pour les achats, les loisirs et les rencontres offre une expérience à sa clientèle diversifiée. Comptant 49 enseignes de marques et de produits de qualité, la galerie satisfait tous les goûts et tous les budgets dans une ambiance familiale et conviviale. L’un de ses points forts ? Son incroyable facilité d’accès, avec ses grands parkings (voitures et vélos), sa liaison directe avec le métro (ligne 1) et ses arrêts de tram 39, bus 36, 315 et 317 à proximité immédiate.

Pour marquer cet anniversaire spécial, le centre commercial a vu grand… ou plutôt « haut ». Une attraction jamais vue dans un shopping center attend les clients : une soucoupe les emmènera à 60 mètres de hauteur pour leur offrir une vue imprenable sur le village Stockel. De 10 h à 18 h, des offres spéciales, animations musicales et jeux-concours seront organisés afin de rendre cette journée mémorable.