La N30 entre Sprimont et Aywaille fermée sur trois kilomètres du 3 au 14 juillet: des déviations seront mises en place

Du lundi 3 juillet au vendredi 14 juillet, la N30 sera fermée à la circulation à Sprimont entre les carrefours formés avec la rue de la Tige et celui formé avec la rue de la Heid, autrement dit entre Florzé et l’entrée d’Aywaille.

Du 3 au 7 juillet, l’accès à la circulation locale et au TEC sera maintenu. Du 10 au 14 juillet, les opérations consisteront à réaliser la pose du revêtement de surface et nécessiteront donc la fermeture totale de la zone de travaux à tous les usagers.

Les usagers seront déviés via la N678, l’E25/A26 via les échangeurs n°45 « Sprimont » et n°46 « Spa », la N633d et la N633.