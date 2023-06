Un vélo pour chaque agent communal à Verviers: le nouveau projet d’Ecolo

Partant du constat que de nombreuses entreprises et organisations proposent déjà des vélos de fonction, le parti d’opposition souhaite transposer le modèle dans le public. « Ces vélos ont pour but d’offrir un avantage au personnel afin de promouvoir la mobilité douce et la santé de manière générale. Il s’agit d’une mesure à la fois économique, sociale et écologique », indique Ecolo par la voix de son chef de groupe, Hajib El Hajjaji, dans un communiqué.

Ecolo poursuit : « Certes, cette mesure a un coût et requiert un engagement réciproque. En contrepartie d’un soutien à l’acquisition d’un vélo pour le personnel communal, celui-ci s’engage à utiliser le vélo pour au moins 25 % des trajets “domicile-lieu de travail”. Cette mesure aurait un impact concret dans la transition écologique et la promotion des modes de déplacement doux. »

Et de rappeler que Verviers s’inscrit dans le plan POLLEC et bénéficie à cet égard de montants financiers inédits dans le cadre de PIMACI (Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité) et PIWACY (Plan d’investissement Wallonie cyclable), grâce à la politique du ministre Philippe Henry. « Cette mesure s’inscrit donc dans une stratégie de promouvoir l’usage du vélo en donnant l’exemple et en mesurant les réductions d’émission de CO2 au sein de notre administration communale. Des projets comme la Vesdrienne ou encore la mise en place de voies spécifiques aux modes doux renforcent cette vision durable. »