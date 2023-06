Steven dépose sa voiture dans un parking près de l’aéroport avant de partir en vacances: il n’en croit pas ses yeux quand il la récupère avec… 1.000 kilomètres de plus au compteur!

Steven Coene, un médecin belge de Bellegem, est parti en vacances pendant deux semaines avec sa famille durant les vacances de printemps. Il a alors laissé sa voiture dans un parking payant à proximité de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, d’où il décollait. « J’avais cherché une place de parking avec navette jusqu’à l’aéroport via un site internet, car je sais que cela peut être fréquenté près de l’aéroport », explique Steven dans les colonnes du Nieuwsblad.

« Une fois sur place, tout est allé très vite. J’ai signé un contrat et j’ai dû remettre mes clés », ajoute le Belge. Mais Steven n’était quand même pas rassuré, une fois garé. « Le parking avait l’air minable et la navette qui nous a emmenés à l’aéroport aussi », explique-t-il. Il a donc préféré jouer la carte de la méfiance et prendre une photo de l’extérieur de la voiture et du kilométrage.