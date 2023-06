Mauvaise surprise pour Steven, un médecin belge, en récupérant sa Mercedes à l’aéroport après deux semaines en vacances...

Un bon plan, pensait le docteur. Sauf que Steven a vite remarqué que tout ne se passerait pas si bien, comme l’explique le Nieuwsblad. Une fois au parking, il a en effet dû laisser ses clés pour permettre au gérant de « bouger sa voiture si nécessaire ». Vu l’état du parking et du bus qui devait les emmener jusqu’au terminal, Steven a rapidement pris des photos de son véhicule et de son compteur.

Un bon réflexe puisque deux semaines plus tard, au moment de récupérer sa voiture, le docteur a constaté que sa voiture avait… 1.053 kilomètres en plus au compteur. Et ce n’est pas tout. Quelques jours plus tard, Steven a reçu… une amende pour excès de vitesse. Alors qu’il ne se doutait de rien, quelqu’un a roulé avec sa voiture pendant ses vacances.