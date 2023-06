Danielle va laver sa voiture au car-wash du supermarché et quelques jours plus tard, c’est le choc: «C’était le lavage de voiture le plus cher que j’ai eu» (photo)

« Il était environ 21h45, donc le parking du supermarché était plutôt vide. Ils ont des pompes en libre-service, donc il n’y avait pas de personnel là-bas. J’ai utilisé le jet de lavage et j’ai passé environ une demi-heure à nettoyer la voiture », explique Danielle dans les colonnes du Mirror. « Dix jours plus tard, nous avons reçu une amende de 70 livres pour être restés trop longtemps dans le parking », ajoute la quadragénaire.

En plus de cela, Danielle explique qu’elle n’est sûrement pas la seule qui aura reçu une amende, puisqu’un homme en BMW était là avant elle et est parti après elle. « Il y avait un gars dans une BMW qui a lavé sa voiture avant notre arrivée et qui la séchait quand nous sommes partis donc il aura une amende aussi », explique Danielle, qui affirme qu’elle ne se rendra plus dans ce car-wash.