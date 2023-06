Plus spacieux, plus confortable, le nouveau service des urgences du CHU Tivoli ouvrira ses portes en 2024!

Le service des urgences, dont l’arrivée est prévue pour 2024, sera le premier à intégrer cette nouvelle aile « Cœur du Hainaut ». Cet espace, actuellement situé dans un préfabriqué temporaire de 900 m², sera transformé en un lieu de 4000 m² avec des zones bien définies. « Les flux de patients seront optimisés selon la gravité de la pathologie. Cette structuration en différentes zones (réanimation, psychiatrie, pédiatrie, hospitalisation provisoire…) facilitera la pratique de soins personnalisés et spécialisés. Il y aura deux circuits bien distincts, l’un dédié aux enfants et l’autre aux adultes », explique Cynthia Colson, responsable de la communication du CHU Tivoli.

Ce nouveau service sera doté de plusieurs fenêtres pour disposer d’une meilleure luminosité et l’endroit sera également plus spacieux. Les membres du personnel hospitalier espèrent, grâce à ces nouvelles dispositions, réduire le stress des patients et leur offrir une atmosphère plus agréable.