Un des prévenus était en pleine altercation sur la voie publique avec sa compagne lorsqu’il a été contrôlé par la police: jusqu’à 40 mois de prison requis pour trafic de stupéfiants

Le parquet de Namur a requis ce jeudi des peines de 40 mois de prison à l’encontre de deux prévenus et de 30 mois à l’encontre d’un troisième pour trafic de stupéfiants sous forme d’association de malfaiteurs dans la capitale wallonne.

Le 24 novembre dernier, un des prévenus était en pleine altercation sur la voie publique avec sa compagne lorsqu’il a été contrôlé par la police. 36 grammes de marijuana, un gramme de cocaïne, deux téléphones et 1.755 euros ont été découverts chez lui, tandis qu’à son domicile, les enquêteurs ont trouvé 18.480 euros, 403 grammes de marijuana, une balance de précision et des sachets de conditionnement. 55 grammes de marijuana, 4,5 grammes de cocaïne, 540 euros et un spray au poivre ont été trouvés chez les autres prévenus.