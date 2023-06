Une «nuit romantique» à Ragnies ce samedi soir: balade sous les étoiles, spectacles d’animation et concerts

Entre jazz, flamenco, animation de danse et contes, six animations différentes auront lieu tout au long de la soirée pour ponctuer une balade à travers le village ragnicole. Différents food-trucks seront sur place pour permettre aux romantiques de se substanter, avant de clôturer la soirée avec un « baiser du solstice d’été » à minuit.

Une balade sous les étoiles dans l’un des plus beaux villages de Wallonie, des spectacles d’animation de rue, des concerts et des food-trucks : c’est le programme ce cet événement organisé samedi prochain à Ragnies.

Cet événement est organisé par l’ASBL « Viquy à Ragnies » en collaboration avec le Centre culturel Haute Sambre, la Ville de Thuin et les plus beaux villages de Wallonie. Le prix de participation de 8€ est à payer sur place et aucune réservation n’est nécessaire. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site de la Ville de Thuin.