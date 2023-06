Une expo estivale sur l’image de la bière belge, à la Maison de l’Imprimerie de Thuin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le 10 juin et jusqu’au 23 septembre, l’exposition L’image de la bière en Belgique lève un coin du voile sur l’univers publicitaire brassicole belge à travers une sélection d’objets imprimés de 1900 à nos jours. Cet événement est organisé en partenariat avec le Musée du Verre de Charleroi et le Musée brassicole des deux Luxembourg de Diekirch, qui ont mis une partie de leur collection à disposition de la Maison de l’Imprimerie. On y trouve des sous-bocks, des affiches, des verres, des bouteilles, des étiquettes… Et encore bien d’autres sortes d’objets, qui ont traversé le temps pour venir témoigner aujourd’hui.