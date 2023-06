Pluies torrentielles, orages, cours d’eau en alerte de crue… fin de l’alerte rouge sur la province de Namur, code orange et jaune maintenu sur le pays: la Belgique traverse des intempéries difficiles!

Cela faisait très longtemps que le code rouge n’était plus arrivé en Belgique. Les quantités les plus importantes seront le résultat de pluies durables au sein desquelles se formeront de fortes cellules orageuses, particulièrement sur une zone comprise entre la province de Namur, l’ouest de la province de Liège et une partie de la province de Limbourg (bien que ce zonage puisse quelque peu évoluer).

Un code de niveau rouge avait donc été décidé pour la province de Namur où il pouvait localement tomber plus de 60 mm en 6h de temps ou plus de 100 mm sur une période de 24h. Ces conditions pourront également être atteintes sur l’ouest de la province de Liège et une partie de la province de Limbourg, à une échelle plus restreinte.