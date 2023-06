Thibaut Roland va présenter une émission sur les jeux vidéo!

Thibaut Roland, on vous retrouve dans un univers un peu différent de celui de l’émission « On n’est pas des pigeons ». C’est assez surprenant !

Il s’agit de la troisième cérémonie de remise des prix, conjointe pour la Flandre et la Wallonie qui va récompenser le meilleur du jeu vidéo en Belgique, que ce soient les studios ou les créateurs mais aussi tout ce qui est beaucoup plus éducatif. On a tendance à oublier aujourd’hui, que le jeu vidéo c’est presque une matière d’enseignement. Au total, douze prix seront distribués. Parmi ces prix, des récompenses plus populaires à des prix plus pointus.

Selon vous, il y a une récompense qui est plus importante ?

Je pense que c’est le prix du public. Quand on reçoit des récompenses de la part des professionnels, c’est bien mais quand on arrive à toucher le grand public, c’est encore mieux.

Pourquoi c’était important pour vous de présenter une émission comme celle-ci ?

C’est la rencontre de l’ancien monde (le monde des médias traditionnels, la télé linéaire…) avec ce nouveau monde qui a ses propres codes. On a toujours tendance à instaurer une barrière entre les deux. Et donc l’idée durant cette cérémonie, c’est de montrer qu’on n’est pas si éloignés que ça et que l’on a plein de choses à se dire.

La question que beaucoup de gens pourraient se poser, est-ce que vous êtes un « gamer » ?

Je suis un spectateur gamer. Je regardais les copains jouer en tant que spectateur attentif. Et aujourd’hui, je me mets aussi dans le public.

Vous co-présentez avec Nensha, spécialisée dans les jeux vidéo. Cela ne vous stresse pas trop ?

Nensha, c’est plus l’appel à ami. Cela me permet en tant que non-expert d’avoir quelqu’un qui peut me dépanner à n’importe quel moment. Je sais que s’il y a une question plus pointue sur les jeux vidéo, elle pourra être là pour me sauver.