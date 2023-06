Un demi-milliard d’euros de nouvelles subventions de la Commission européenne pour la liaison Seine-Escaut

La liaison fluviale Seine-Escaut reçoit 506,4 millions d’euros, a annoncé jeudi l’exécutif européen. La liaison des bassins de la Seine et de l’Escaut, puis du Rhin et de la Meuse, doit créer un réseau de 1.100 km de voies navigables à grand gabarit, un projet essentiel au grand corridor Mer du Nord-Méditerranée. Les subventions annoncées ce jeudi doivent permettre d’achever d’ici 2030 le Canal Seine-Nord Europe (Hauts-de-France) et de nouvelles sections de voies navigables en Belgique.

L’an dernier, la Commission avait déjà attribué 276 millions d’euros au projet Seine-Escaut, faisant suite à de premières dotations de 176 millions et 539 millions entre 2007 et 2020.

La Belgique est aussi dotée via d’autres projets multinationaux, notamment pour la sécurité aérienne. Ainsi Eurocontrol, l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, basée à Haren (Bruxelles), reçoit-elle une subvention de 71 millions d’euros pour la modernisation de son réseau européen.

Parmi les autres grosses enveloppes des 6 milliards d’euros, le tunnel ferroviaire du Brenner, reliant l’Italie et l’Autriche, reçoit 700.000 euros et le Rail Baltica (reliant les trois États baltes et la Pologne au reste de l’Europe) 605.000 euros.