Les parents d’Arthur, 10 ans, portent plainte contre une institutrice d’Aiseau-Presles: «Elle l’insultait devant toute la classe et l’empêchait d’aller aux toilettes!»

On l’appellera Arthur. Jusqu’il y a quelques mois, le petit garçon de 10 ans était scolarisé dans une des 5 implantations communales d’Aiseau-Presles. « Peu après la rentrée scolaire, nous avons constaté que son comportement avait changé : il était plus nerveux, plus impulsif… Ses résultats scolaires étaient en baisse. Nous lui avons posé des questions. Et il a fini par nous dire que son institutrice criait tout le temps sur lui, l’insultait, le rabaissait devant ses copains. Il est même arrivé qu’elle le secoue par le bras… », déclare son beau-père.