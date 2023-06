Wallonie en Fleurs 2023 : démarrage des visites de terrain où Chaumont, Manhay, Neufchâteau et Tenneville sont partenaires

Organisée par l’asbl Adalia 2.0, cette labellisation récompense les villes et communes wallonnes qui adoptent sur leur territoire une démarche de fleurissement et de végétalisation durable et favorable à la biodiversité. Les visites de terrain des 23 villes et communes participantes se dérouleront entre le 20 juin et le 15 août.

Durant cette période, des jurés professionnels vont sillonner la Wallonie afin d’évaluer les candidats à la labellisation. Ces visites de terrain représentent une occasion unique d’admirer le travail des villes et villages qui participent à l’amélioration du cadre de vie en Wallonie et à la végétalisation durable de leur région. Elles permettent de sensibiliser au respect de l’environnement et d’outiller les communes et leur personnel de terrain via les conseils, suggestions et échanges prodigués sur place. Les jurés sont quant à eux issus des secteurs horticole, des espaces verts et du tourisme.