Les orages sont arrivés en région verviétoise: arbres sur la chaussée, glissement de terrain à Pepinster (vidéos)

« On avait de la place étant donné que nous sommes dans une année relativement sèche, confirme le directeur, mais les turbinages sont passés au maximum pour dégager encore de la place. » Ainsi au barrage d’Eupen, on restitue 3,5 m3 par seconde, et à la Gileppe on est à 1,6 m3 par seconde. Pour rappel, pendant les inondations le barage d’Eupen avait liquidé jusqu’à 193 m³/s.

« On a reçu les prévisions, depuis 2-3 jours, annonçant des fortes pluies », indique Christophe Grifgnée, à la tête de la direction des barrages-réservoirs wallons. Des mesures préventives ont donc été prises, même si la situation et bien différentes de celle de 2021 où il avait plu en continu les semaines précédant les inondations.

Les fortes pluies et orages violents annoncés pour ce jeudi après-midi font frémir les habitants de la vallée de la Vesdre, et plus largement tous ceux vivants dans des zones précédemment inondées. L’IRM annonce tout de même des cumuls locaux supérieurs à 100 mm sur une période de 24 heures ou supérieurs à 60mm en 6 heures de temps. EN 2021, à Jalhay, on avait enregistré 271mm…

Des pluies diluviennes et violents orages devraient frapper notre pays ce jeudi. De quoi raviver de mauvais souvenirs dans la vallée de la Vesdre et engendrer des craintes. La direction des barrages-réservoirs wallons se veut rassurante.

Des sacs de sable préparés à Limbourg et Spa

Limbourg est une des communes en première ligne en cas de défaillance au niveau des barrages. Elle avait d’ailleurs payé un lourd tribut en 2021.

« On a les informations via le centre de crise régional. Nous avons des réunions de manière continue depuis hier », déclare la bourgmestre Valérie Dejardin qui a pris les devants sur son entité. « On a mis en place une vérification des avaloirs, des grilles, de l’écoulement des ruisseaux et de la Vesdre. »

Une réserve de sacs de sable a également été constituée et sera mobilisable rapidement.

« Mais dans la communication que nous avons reçue, le niveau d’eau des barrages n’est pas alarmant. C’est plus au niveau du ruissellement que ça pourrait poser problème », note Valérie Dejardin qui ne veut pas non plus céder à la panique. « Il faut rester serein, continuer à vivre et à avancer ! »

Dans d’autres communes, on se prépare également. Des sacs de sable sont prêts à Spa, au cas où... « On pense qu’avec le lac de Warfaaz vidé, il va pouvoir remplir son rôle de bassin d’orage », commente Sophie Delettre, la bourgmestre. « On sait où il y a des problèmes généralement, on se tient prêt au cas où. On a déjà préparé une cellule de crise si jamais on devait en avoir besoin », poursuit l’élue MR qui préfère anticiper plutôt que de réagir trop tard.

À Spa, comme à Verviers et Olne, par exemple, les services des travaux ont nettoyé les avaloirs afin de mettre toutes les chances de leur côté.