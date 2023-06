Les vacances en France de Lise, une Belge de 31 ans, virent à l’horreur alors qu’elle était en pleine promenade: «Soudain, nous avons entendu un énorme craquement»

Lise, une Belge de 31 ans, se promenait tranquillement lors de ses vacances en France quand tout a basculé. Dans les colonnes de HLN, la jeune femme a expliqué avoir été heurtée par un rocher qui est tombé. Cela lui a coûté ses deux jambes. C’était en septembres 2022. Lise, d’Oud-Heverlee, est partie en vacances en France avec ses deux chiens, Milo et Nina. « Après une marche matinale rapide avec Milo, nous avons quitté le village de Navacelles sans lui et Nina », explique la Belge à nos confrères. « Après quelques heures de marche, nous sommes arrivés à un endroit au bord de l’eau où nous voulions pique-niquer. J’ai voulu prendre une photo et j’ai marché quelques mètres plus loin. Soudain, nous avons entendu un énorme craquement au-dessus de nous », témoigne encore Lise. « Un gros rocher s’était détaché. Tout ce dont je me souviens, c’est que j’ai sauté sur le côté, mais j’ai quand même été touchée », ajoute la jeune femme.

Quelques secondes après le terrible accident, Lise a été secourue par un passant qui travaillait chez les pompiers. Elle a ensuite été transférée à l’hôpital de Montpellier par hélicoptère. En raison de complications graves, elle a été placée dans un coma artificiel pendant plusieurs jours. La jeune femme a eu de nombreuses côtes cassées et des fractures à l’épaule et au bassin. Sa jambe gauche a été déchirée juste en dessous de son genou à cause de l’impact du rocher et son pied gauche a été complètement écrasé.

Quand elle a appris la nouvelle, la famille de Lise s’est précipitée à son chevet en France. « J’étais choquée. Votre monde s’effondre complètement pendant un moment », confie sa maman, Goele.