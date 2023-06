La découverte complètement dingue d’un randonneur en pleine forêt belge: «Comment une telle bête s’est-elle retrouvée ici?» (photo)

D’après la photo, le poisson semble avoir été enterré puis remué par un animal. « Quand j’ai dit à mon fils à la maison que j’acais vu un poisson de plus d’un mètre de long dans les bois, il ne m’a pas cru. J’y suis retourné spécialement avec un mètre, et il s’est avéré qu’il mesurait un mètre dix », ajoute le randonneur. « Je suis allé revoir avec mes enfants tout à l’heure, et ça sentait un peu plus fort », raconte-t-il encore.