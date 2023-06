Furieux de voir que ses cartons n’ont pas été ramassés, un commerçant gifle un éboueur: «C’était juste un léger coup, ses lunettes n’ont même pas volé»

C’est le 20 décembre 2021 que G.T., gérant d’un magasin de chaussures, a déversé sa colère sur Jackie, reprochant aux éboueurs de ne pas avoir ramassé les cartons de son magasin. Après plusieurs insultes, le commerçant a ouvert la porte et a giflé Jackie. « Le simple fait d’ouvrir brusquement la portière est très traumatisant. En plus, le chauffeur ne peut pas se déconcentrer. Il a en charge le maniement du camion et la sécurité du reste de l’équipe », explique Me Blandine Lejeune, avocate de la victime. « Il n’avait pas à décider de ce qui est ramassé ou pas. Les éboueurs font une mission du service public. Ce ne sont pas des esclaves », ajoute l’avocate. « Les cartons n’ont pas été ramassés car ils n’étaient pas pliés. C’est une consigne de sécurité car il pourrait y avoir n’importe quoi à l’intérieur », conclut-elle.