Wout van Aert décroche le titre de champion de Belgique du contre-la-montre, Remco Evenepoel 4e après sa chute

Wout van Aert l’a fait ! Sur une route détrempée à cause de la pluie, il a été chercher le titre de champion de Belgique du contre-la-montre ce jeudi à Herzele, en Flandre-Orientale. Il a mis 51 minutes et 52 secondes pour parcourir les 41,8 km. Il n’y a pas eu de suspense suite à la chute précoce de Remco Evenepoel, ce dernier tombant dans un fossé après trois minutes d’effort.

Certes, Remco s’est relevé malgré les blessures (il était notamment touché au coude droit et à la cuisse droite) et est reparti à l’assaut du titre, mais ses chances de succès s’étaient évaporées vu la course parfaite de Wout van Aert.