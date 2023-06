Trois opérateurs de voitures partagées dont Miles Mobility et Poppy tirent la sonnette d’alarme à Bruxelles: «Les tentatives de vol par des mineurs atteignent un niveau alarmant!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trois opérateurs de voitures partagées / carsharing – Miles Mobility, Poppy et GreenMobility – ont fait parvenir en ce mois de juin 2023 une lettre conjointe à nos autorités bruxelloises – c’est-à-dire aux 19 bourgmestres bruxellois, aux 6 chefs de corps des zones de police bruxelloise, aux ministres de l’Intérieur et de la Justice – pour « exprimer (leurs) préoccupations concernant plusieurs problèmes urgents liés aux forces de l’ordre, à la priorisation du système judiciaire et à l’augmentation des incidents de vandalisme à Bruxelles » !