Droits des enfants et conflits: l’ONU ajoute la Russie sur sa «liste de la honte»

Les forces armées russes et groupes armés « affiliés » ont été ajoutés à la « liste de la honte » de l’ONU sur les violations des droits des enfants lors de conflits pour leurs actions en Ukraine, selon une copie du rapport annuel du secrétaire général vu par l’AFP jeudi.

« Je suis particulièrement choqué par le nombre élevé d’attaques contre des écoles, hôpitaux et personnel protégé, et par le grand nombre de morts et de mutilations d’enfants attribuées aux forces russes et groupes armés affiliés », souligne Antonio Guterres dans ce rapport qui sera publié la semaine prochaine.