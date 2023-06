Fortes pluies à Huy-Waremme: nos pompiers sont intervenus 76 fois!(vidéo)

À Engis, le bourgmestre Serge Manzato a signalé quelques points noirs. « C’est le cas Nouvelle Route où des branches sont tombées ».

A Modave, la N66 était inondée à certains endroits et il était difficile d’y circuler. C’était le cas au niveau du rond-point de l’Aqueduc.

« Entre 15h30 et 20h, nous sommes allés 50 fois sur place à divers endroits de la zone de secours : Huy, Amay, Wanze, Villers-le-Bouillet, Marchin, Modave. C’est à Strée et Outrelouxhe que nous avons dégagé le plus de moyens avec de grosses pompes, pour désengorger un pâté de maisons. Trois habitations ont eu quelques centimètres d’eau au rez-de-chaussée : une rue Ferrée à Outrelouxhe et deux Grand-Route à Strée. Pour le reste, nous avons eu des vidanges de caves, des coulées de boue et des arbres tombés, plus quelques toitures avec infiltration d’eau. Quand les branches chutent sur les fils électriques, nous n’intervenons pas, c’est au gestionnaire de réseau de le faire, mais nous sécurisons les lieux en barrant les routes. Les services communaux nous ont bien aidés aussi en nettoyant les chaussées, en dégageant les fossés et les avaloirs », souligne le capitaine Christophe Jadot, pour la zone des pompiers Hemeco.

A Modave sur la N66. - PC/FB

Et en Hesbaye ?

Les pluies ont davantage épargné la zone Hesbaye. Les pompiers sont partis en reconnaissance 26 fois à travers tout le territoire (Hannut, Braives, Geer, Waremme, Verlaine, Oreye) mais n’ont eu à réaliser qu’un pompage de cave (à Hannut), deux tronçonnages et un nettoyage de chaussée. « Le reste était déjà réglé à notre arrivée ou géré par la commune », précise le capitaine Fabian Fraiture.

A Donceel, un arbre est tombé en travers de la chaussée rue Octave Chabot.

A Oreye, les rues des Prés et de Thys étaient impraticables.

A Braives, la chaussée Romaine a été en partie fermée. La chaussée Romaine à Omal aussi.

Un arbre est tombé en travers de la rue Octave Chabot à Donceel. - D.R.

A Thys (Crisnée), le ruisseau du Roua est sorti de son lit et a inondé les alentours.

La commune Saint-Georges a également été touchée à plusieurs endroits, notamment rue Tige des Monts et rue Fond du Ruisseau.