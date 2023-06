Lou Deprijck et Lessines sous le feu des projecteurs avec la reprise de «Ça plane pour moi» par deux Flamands: «En attendant mon mariage à Las Vegas»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entre deux plateaux de télévisions flamandes et interviews programmées avec des journaux et magazines du Nord du pays, Lou Deprijck nous a accordé son premier entretien avec un média francophone depuis la sortie de « Ça plane pour moi ». Non pas la version originale du tube planétaire dont il est le compositeur – sortie en 1977 – mais bien dans sa toute nouvelle mouture « été 2023 ».