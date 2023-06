La piscine de Bernardfagne à Ferrières ouverte au public durant les vacances d’été dès le 10 juillet

Le but de la création d’une piscine dans l’enceinte du collège Saint-Roch était d’accueillir les enfants des écoles primaires (plus de 3.000 élèves). Inaugurée en novembre, elle fonctionne plutôt bien accueillant les classes de l’Intercommunale a mené à bien ce projet (Comblain, Hamoir, Anthisnes, Ouffet, Ferrières et Manhay).

La volonté, mais il fallait une période de rodage, était de l’ouvrir à un plus large public. D’où une ouverture durant les périodes scolaires. C’était le cas durant les vacances de carnaval puis de printemps. Toujours avec le même succès. « Ce sera encore le cas cet été et dès le 10 juillet », nous explique le bourgmestre de Hamoir, Patrick Lecerf. Les matinées seront consacrées au stage mais plusieurs activités sont ensuite proposées pour tous. Le mardi et le jeudi à 13 heures (avec abonnement), c’est aquagym (40 euros pour 7 séances).