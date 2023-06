Non, le projet d’un nouveau commissariat à Ottignies-Louvain-la-Neuve n’est pas abandonné

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La relocalisation du commissariat d’Ottignies est un projet qui ne date pas de la semaine dernière. On en parle depuis de nombreuses années, mais jusqu’ici, rien de concret n’a vraiment été mis en place.

En juillet 2021, les locaux actuels ont été fortement touchés par les inondations. La perspective de rénover ou déplacer le commissariat avait donc été remise sur la table, un peu en urgence. Mais finalement, presque deux ans plus tard, la relocalisation n’a pas encore abouti. Et les policiers commencent à s’impatienter… « Le projet d’un nouveau commissariat est de nouveau abandonné », nous a indiqué une source de la zone de police d’OLLN. « On est dans des containers depuis toujours, on reste dans notre crasse et la bourgmestre s’en fout », témoigne cette source. Elle ajoute également des failles de sécurité, comme l’absence d’un sas à l’entrée, pour transférer les suspects en cellule et dénonce que rien ne bouge.