Six lapins sauvés par le refuge «Au bonheur des lapichons» dans les bois de Florennes: «J’ai retrouvé celui qui les a abandonnés» (photos)

Mardi soir, la gérante du refuge « Au bonheur des lapichons », à Florennes, a reçu un appel pour des lapins abandonnés dans un bois situé entre Fraire et Saint-Aubin. À plusieurs, ils sont parvenus à attraper six lapines, sur les huit rongeurs aperçus. « Quelques jours avant, une dame en a découvert deux décédés. Combien il y en avait au total ? On ne sait pas », raconte Eline Schoenaers.