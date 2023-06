18 premiers logements «d’assistance digitale 2.0», pour les personnes en perte d’autonomie, voient le jour en province de Namur

Les 120 premiers logements wallons équipés d’une assistance digitale 2.0, destinés à favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, sont désormais opérationnels, a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, la ministre régionale de l’Action sociale, Christie Morreale.

Confrontée au vieillissement de sa population, la Région a lancé un vaste projet numérique, doté d’un budget de 34,7 millions d’euros, visant à installer, d’ici 2026, quelque 15.000 dispositifs d’assistance digitale et à former le personnel d’aide et de soins ainsi que les bénéficiaires à l’utilisation de ces nouveaux équipements.