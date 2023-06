Le Point Poste d’Oignies a ouvert cinq ans après la fermeture du guichet

Il était attendu depuis que le député Jean-Marc Delizée avait annoncé la bonne nouvelle en avril dernier. Le village d’Oignies-en-Thiérache dispose enfin d’un Point Poste, 5 ans après la fermeture du bureau de poste. Si un Point colis avait d’abord été mis en place au sein de l’épicerie des Ardoisières, les habitants peuvent désormais y effectuer toutes leurs opérations : envoi et retrait de recommandés, envoi de courriers, transactions financières, timbres et gestion de la carte Bpaid.

Tout cela est possible grâce à Loïc Hicheur qui a repris l’épicerie « Chez Jeannine ». Les habitants du village peuvent donc s’y rendre pendant les heures d’ouverture, du mardi au vendredi de 7h à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 8h à 12h30 et de 14h à 19h. Le dimanche, le magasin les accueille de 9h à 12h30.