Le permis de City Mall en Spintay, à Verviers est bien complet: l’enquête publique va démarrer

Le dossier de City Mall rappelle un peu le jeu de plateau « serpents et échelles ». À chaque fois que l’on pense avancer, on risque à tout moment de tomber sur la mauvaise case, de se faire engloutir par un serpent et donc de retomber, si pas à la case départ, pas loin. Et pourtant, on avance vaille que vaille dans ce dossier. Cette fois, c’est fait, le permis demandé pour la partie Spintay est bien complet.