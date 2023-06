L’homme-orchestre Rémy Bricka en concert à La Calamine

Et pour commencer, les autorités ont fait fort en invitant une légende : Rémy Bricka. Il fait la une depuis les années 70 en tant qu’homme-orchestre.

Le dimanche, 2 juillet, ce sera au tour des Shettys (Jacky Hagelstein et ses fils Simon et Yves). Ils joueront à 16 heures devant la Maison Charlemagne (rue de Liège 153), à 17 h 15 au Lange Ruwe (rue Albert 37) et à 18 h 30 devant le Café des Artistes (rue de l’Eglise 23).