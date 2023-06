Les Belgian Game Awards, organisés par la RTBF, s’installent à la Sucrerie de Wavre

Depuis 2019, les Belgian Game Awards mettent à l’honneur les meilleures productions et meilleurs studios du pays de jeu vidéo et e-sport. Cette cérémonie se déroulera cette année à la Sucrerie de Wavre ce 23 juin à partir de 20h avec ouverture des portes à 18h. Et cette année, c’est la RTBF qui produit cet événement d’envergure du secteur jeux vidéo et eSport belge. D.R. / M.G.

Pour faire vivre cet événement aux professionnels et amateurs, cette cérémonie, assurée par Thibaut Roland et la streameuse Nensha, sera retransmise en direct sur la plateforme Twitch de RTBF iXPé et aussi sur Auvio à partir de 20h. Et pour ceux des participants qui seront sur place, les portes s’ouvrent à 18h, l’occasion avant le début de la cérémonie de découvrir les différents univers du jeu vidéo et rencontrer les professionnels du secteur.

Pour Thibaut et Nensha, c’est à l’unanimité l’Award « The Best Sound » qui les fait le plus vibrer car, selon le duo, on est tous accompagnés par cet univers et on se rend compte que ça fait partie de l’inconscient collectif, même quand on pas joué à certains jeux vidéo, ces musiques on les connait, elles sont rentrées dans l’oreille et font partie de nos vies et ça fait vivre des émotions.

Les nominés Avec un jury essentiellement composé de streamers, créateurs et influenceurs de la scène belge, ils ont testé chacun depuis le 31 mars des jeux nominés dans les différentes catégories pour se prononcer ce 23 juin. Au total, ce sont 51 jeux dont la candidature a été déposée pour espérer obtenir un ou plusieurs des Awards convoités dans différentes catégories et seuls les plus chanceux et méritants seront donc récompensés. Les catégories Parmi les 12 catégories en compétition : le meilleur jeu réalisé par des étudiants, le prix du public (qui sera décerné par la RTBF), le meilleur jeu axé eSport, les meilleurs graphismes, la meilleure bande-son, le meilleur scénario, le meilleur jeu « applied » (c’est-à-dire un jeu vidéo à visée culturelle, artistique ou éducative), le meilleur jeu sur mobile, le meilleur jeu en réalité virtuelle ou augmentée, la meilleure compétition belge d’eSport, le studio le plus prometteur, le meilleur studio de jeu vidéo et enfin… le meilleur jeu belge de l’année ! Pour le titre du meilleur jeu belge de l’année , et avec le vote du public déjà comptabilisé, cinq jeux vidéo sont au coude à coude : Midnight Protocol, Spookware, Ghost on the Shore, You Suck at Parking et Please, Touch the Artwork.