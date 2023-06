Frédéric Deville, le bourgmestre de Ciney, a déposé plainte contre le mari de sa maîtresse, la 1re échevine, pour coups et blessures volontaires

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Ciney, la relation entre Frédéric Deville, le bourgmestre de la commune, et Anne Pirson, sa 1re échevine, est le sujet de conversation principal au sein de l’administration communale et en rue. Ce mercredi, nous vous révélions que Frédéric Deville avait été vu le visage en sang sur le parking du Centre culturel. Alors qu’il reprenait sa voiture après avoir quitté la commune, il a été interpellé et frappé par le compagnon d’Anne Pirson.