La Division 1 belge prend de plus en plus d’importance: «Nous serons diffusés dans 159 pays»

Pour la saison 2023-2024 de Jupiler Pro League, la Pro League, l’instance du football professionnel belge, veut répondre aux besoins des fans avec seulement quatre mises à jour du calendrier. « Les familles pourront plus facilement prévoir leurs activités », a confié Lorin Parys, CEO de la Pro League, jeudi lors de la présentation du calendrier à l’Atomium à Bruxelles.

« Nous nous sommes réunis avec les fans et leur première demande était de connaître plus tôt les dates et les heures des matches. Nous le comprenons naturellement car les familles pourront plus facilement prévoir leurs activités sur base du calendrier. »