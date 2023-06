Un homme prend sa compagne, de vingt ans plus âgée, pour un «cendrier humain» à Mouscron: il est aussi accusé de différents viols durant leur relation

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tony (prénom d’emprunt) a 26 ans. L’homme cherche depuis plusieurs années le grand amour. Lorsqu’il rencontre Sylviane (prénom d’emprunt), c’est le coup de foudre malgré la différence d’âge. Après quelques moments de discussion, les deux protagonistes décident de s’installer ensemble. Mais là où dans de nombreux couples à peine construits cela se passe à merveille, dans la relation entre Tony et Sylviane, on sent que l’ambiance n’est pas optimale.

Les deux intéressés consomment régulièrement des boissons alcoolisées. Pour l’homme, comme si l’alcool ne suffisait pas, il ajoute des produits stupéfiants. Ce qui le met souvent dans une situation anormale, avec certaines réactions disproportionnées. Dès le début de leur vie commune, le vingtenaire se comporte de manière interpellante, notamment en portant des coups à Sylviane. Cette dernière n’ose pas en parler, elle craint les représailles.