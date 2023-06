Pourquoi le joueur de Genk Gerardo Arteaga a souffert de dépression lors de ses débuts à Genk: «Avant d’être footballeur, nous sommes des humains»

Arrivé au Racing Genk durant l’été 2020, Gerardo Arteaga fait aujourd’hui partie intégrante du 11 titulaire de Wouter Vrancken. Mais tout n’a pas toujours été rose pour le back gauche de 24 ans depuis qu’il a quitté le Mexique pour la Belgique. Auprès du media Mano a Mano, Gerardo Arteaga est revenu sur ses débuts compliqués, loin des siens : « J’ai vécu une année tout seul, c’était compliqué. Je n’avais personne à qui parler », explique-t-il.

Une fois chez lui après l’entraînement, le jeune Mexicain a passé de nombreuses soirées seul : « Même téléphoner à quelqu’un c’était impossible. Au Mexique, c’était la fin de la nuit », poursuit-il. Avec, au bout de quelques mois, des conséquences importantes : « C’est compliqué [de parler de dépression dans le football], mais c’est un problème sérieux. Avant d’être footballeur, nous sommes des humains […] On doit être bien dans sa tête, bien mentalement. Parce que si on n’est pas bien dans sa tête, on ne sera pas bien sur le terrain. »

Gerardo Arteaga avait d’ailleurs refusé d’aller aux Jeux olympiques de Pékin durant l’été 2021. Il avait, à l’époque, dû choisir entre participer aux JO ou avoir une semaine de repos et pouvoir passer du temps avec ses proches. « Si j’avais été aux JO, j’aurais dû revenir directement en Belgique après. J’aurais passé un an et demi sans voir ma famille […] J’ai fait un choix ».

Belga Un choix qu’il a payé durant longtemps puisque si Jaime Lozano [l’entraîneur de la sélection olympique à l’époque, NDLR] et son staff avaient compris et accepté sa décision, ce ne fut pas le cas de Gerardo Martino, le sélectionneur mexicain, qui ne l’a plus sélectionné durant plusieurs mois. Mais le vent semble tourner puisque Jaime Lozano vient justement d’être nommé sélectionneur intérimaire d’« El Tri » pour la Gold Cup à venir (24 juin-16 juillet). Nul doute que Gerardo Arteaga y fera bonne figure.