Julie Allemand ne se satisfait pas de la demi-finale des Belgian Cats à l’Euro de basket: «On en veut plus»

« Un super départ oui, alors qu’on était un peu fatiguées, mais on a de suite retrouvé du rythme après les trois jours off », a commenté Julie Allemand auteur d’un double-double (15 points, 11 assists). « On savait que si on démarrait bien, elles allaient payer leur fatigue constatée lors de leur barrage mardi contre la Grande-Bretagne. On savait aussi qu’elles allaient commencer de façon très agressive, mais que si on passait la première ligne, cela allait être plus facile. Et c’est exactement ce qui s’est passé. »

L’écart n’a cessé de croître, la Belgique ne baissant presque jamais le rythme et la Serbie qui a fini sur les genoux. « Leur coach allait les tuer à la mi-temps et c’était important de bien recommencer à la reprise. C’est ce que l’on a fait aussi. Elles ont lâché », a ajouté la meneuse liégeoise qui aligne 11 passes décisives pour la troisième fois de suite (41 en quatre matches). « On a vu une équipe de la Belgique qui était prête à aller au combat et ce qui est bien, c’est que tout le monde a pu prendre part au match. C’est un quart de finale de l’Euro, ce n’est pas rien et ce n’est pas donné à tout le monde. Maintenant, c’est bien, on est dans le top 4, mais comme Emma (Meesseman, ndlr) a dit de suite dans le vestiaire, on veut plus. C’est peut-être notre Euro cette fois. Ce qui est bien c’est d’avoir déjà le ticket pour les préolympiques. On a montré depuis le début du tournoi qu’on pouvait faire quelque chose avec le jeu que l’on développe, quand on coupe, quand on se partage le ballon et que l’on ne doit avoir peur de personne. »