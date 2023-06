«Place aux Artistes» fait à nouveau rayonner la culture du Brabant wallon en 2023

Lancée en 2020 dans la foulée de la crise sanitaire afin de soutenir les artistes et les acteurs culturels du territoire durement impactés, et stimuler la vie économique et touristique de nos communes, l’opération Place aux Artistes revient en 2023. L’initiative garde tout son sens : elle permet en effet de découvrir la culture autrement à des prix accessibles, voire gratuitement. « C’est un moyen de rendre la culture accessible pour toucher de nouveaux publics. Je me réjouis de voir que Place aux Artistes s’inscrit dans la durée et devient un rendez-vous attendu qui suscite l’engouement tant des opérateurs culturels, que des communes et du public en Brabant wallon. » explique Tanguy Stuckens, Président du Collège et député provincial chargé de la Culture.

Présentation de l’édition 2023. - BW