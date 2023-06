Quartier d’été revient à Charleroi: voici le programme complet des activités et animations prévues

Lire aussi Du 24 au 25 juin aura lieu la Brocante des Quais à Charleroi: plusieurs rues seront fermées à la ville basse

Sur la place Verte, une grande terrasse verdurisée proposée par l’ASBL Charleroi centre-Ville du mardi au samedi permettra aux visiteurs de se poser tranquillement. Des animations pour les plus jeunes y seront organisées le mercredi et le samedi, pour le plus grand plaisir des enfants et des plus grands, qui pourront se détendre autour d’un verre.