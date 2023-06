Négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE: de réels progrès réels, mais encore insuffisants, juge la Commission européenne

«Deux sont remplies et cinq sont à un certain niveau de progrès», a résumé un diplomate.

La Commission a défini sept critères de référence pour Kiev, considérés comme des conditions à remplir pour entamer les négociations d’adhésion, notamment le renforcement de la lutte contre la corruption généralisée et les réformes judiciaires.

«Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives», a souligné un diplomate. «Ce n’est pas conclusif à ce stade. Le vrai rapport sera rendu au mois d’octobre», a-t-il insisté.

Les deux conditions remplies sont la réduction de l’influence politique dans les médias et les réformes du système judiciaire, ont précisé les diplomates européens.

Mais la lutte contre la corruption reste un problème, ont reconnu les diplomates après la présentation de la Commission. «Zelensky a averti qu’il ne peut pas en même temps lutter contre la Russie et les oligarques», a souligné l’un deux.

Kiev fait pression pour que les pourparlers d’adhésion commencent dès cette année, mais l’ouverture des négociations requiert l’approbation des 27 États membres de l’UE.

Si la Pologne et les États baltes soutiennent la demande d’adhésion de Kiev, certains, comme l’Allemagne et les Pays-Bas ne souhaitent pas précipiter le processus.

«On peut se demander s’il est possible d’obtenir des résultats durables dans quatre mois, si ce n’est pas déjà le cas aujourd’hui», a commenté un diplomate dubitatif.

En outre, la Hongrie et la Grèce ne cachent pas leur agacement contre la liste noire établie par les autorités ukrainiennes pour sanctionner les entreprises et les personnes accusées d’aider l’effort de guerre russe.

Budapest a dénoncé «l’attitude de plus en plus hostile de l’Ukraine vis-à-vis de la Hongrie» après l’inscription jugée «injustifiable» de la banque hongroise OTP sur cette liste et Athènes a retardé l’adoption du 11e paquet de sanctions européennes contre la Russie pour protester contre l’inscription d’armateurs grecs, a confié mercredi le représentant d’un État membre.