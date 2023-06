Premier triple-double de l’histoire d’un Euro pour Emme Meesseman: «J’avais pourtant refusé de remonter sur le terrain»

« Cela ne signifie pas grand-chose pour moi individuellement », a expliqué Emma Meesseman. « Je ne le savais pas et quand le coach m’a demandé de remonter, j’ai dit non, j’étais fatiguée. Mais mes coéquipières m’ont poussée. Après j’étais heureuse de voir l’ambiance sur le banc et les sourires sur le parquet. C’est au nom de la Belgique que j’ai fait ce triple-double. C’est le match le plus amusant que j’ai joué avec l’équipe belge je pense. C’est ce que je retiendrai le plus ».