Affaire Sanda Dia: le YouTubeur Acid cité à comparaître par un ex-membre du Reuzegom

Acid a diffusé le mois dernier sur sa chaîne YouTube une vidéo controversée sur l’affaire Sanda Dia. Il y a mentionné le nom de quatre membres du cercle Reuzegom et donné plusieurs informations personnelles à leur sujet. YouTube a mis la vidéo hors ligne, mais celle-ci avait déjà été largement visionnée et partagée.

L’un de ces ex-membres a désormais cité à comparaître Acid. L’homme n’était pas présent lors du baptême fatal à Sanda Dia et il n’a pas été poursuivi, ni condamné dans cette affaire. Cette vidéo a cependant eu des conséquences pour lui et ses parents. Ceux-ci gèrent un grand restaurant à Anvers et ont fait face à de nombreuses critiques massives sur Internet ainsi qu’à des fausses réservations, ce qui les a contraints à désactiver leur système de réservation en ligne.