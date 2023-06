Rencontre avec Samuel L. Jackson, à l’affiche de la nouvelle série Marvel: «Plus on en apprend sur Nick, plus je le trouve sympa»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est la quatorzième fois en 15 ans que vous enfilez le patch de Nick Fury.

Alors ça, c’est pas sympa ! Vous insinuez que je n’ai rien glandé pendant une de ces quinze années (rires) ?

Où retrouve-t-on Nick Fury au départ de « Secret Invasion » ?

C’est la deuxième fois qu’on le voit depuis le « Snap » (le claquement de doigts du méchant Thanos, qui l’avait vu se désintégrer avec la moitié des êtres vivants de l’univers dans « Avengers : Infinity War », NdlR). Il a beau être revenu à la vie, il s’est pas mal isolé et se sent fatigué. Il est plus vulnérable qu’avant mais il revient sur Terre pour répondre à une sorte de convocation. Ce fameux « Snap » a joué avec sa santé mentale et ses relations avec les gens. Ils s’inquiètent pour lui, se demandent s’il a encore le feu sacré.

Est-ce vrai que les scénaristes avaient la figure de John Wayne en tête pour votre évolution dans la série ?

(Moue de dégoût) Je sais, je sais. Mais bon, John Wayne, quand même… J’ai besoin de prendre une douche quand j’entends ça (John Wayne a notamment affirmé lors d’une interview pour Playboy en 1971 qu’il croyait en la supériorité de la race blanche, NdlR). J’aurais préféré Shaft !