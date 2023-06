Les influenceurs sont dans le collimateur du fisc, déjà 400.000€ réclamés!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un code promo par ici, un réel mettant en avant un produit par là, un haul mode avec des pièces offertes… Autant de pratiques de plus en plus fréquentes sur les réseaux sociaux et que l’administration générale de la Fiscalité tient à l’œil.

Interpellé au sujet des pratiques commerciales des influenceurs, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a expliqué avoir constitué une task force afin d’analyser les problématiques qui se posent dans le secteur de l’influence, en ce qui concerne les impôts directs et la TVA. « Une étude portant sur la composition des revenus perçus par les influenceurs est actuellement en cours au sein de cette task force », a-t-il indiqué. Il s’agit ainsi de déterminer le type de revenus perçus, et le traitement fiscal à appliquer.