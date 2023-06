Gaz hilarant: le ministre Vandenbroucke veut faire passer la loi sur l’interdiction avant les vacances

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« La situation est grave et urgente ». Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke n’a pas pesé ses mots en commission Santé, mardi, face au fléau du gaz hilarant chez nous. Un gaz qui attire toujours plus d’usagers, friands de ces petites capsules de protoxyde d’azote que l’on retrouve dans les poubelles et les rigoles de tout le pays, et que certains pays voisins dont les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont déjà décidé d’interdire.