Presque deux fois plus de réservations: ce pays fait son retour en force parmi les destinations préférées des Belges

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il faut dire que les destinations plus traditionnelles ont été prises d’assaut depuis le début de l’année et que de l’avis des tour-opérateurs, les disponibilités tant en places dans les avions que dans les hôtels, vont se faire de plus en plus rares… Du coup, les prix s’envolent et les touristes belges se tournent vers de nouvelles destinations ou des endroits qu’ils avaient un peu oubliés…

de videos

Les destinations les plus prisées par les vacanciers wallons cet été restent les îles grecques (Crète et Rhodes) et la Riviera turque. Mais le site belge de réservations en ligne Sunweb a vu ses réservations quasiment doubler pour la Tunisie (+80 %).